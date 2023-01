Mari Ojasaar-Parve vananemisest: see 40, mis minul vanusena peagi kukub, on lihtsalt võrratu!

«Kuulge, see 40, mis minul vanusena peagi kukub, on mega! See on lihtsalt võrratu. Mina ei vaata seda numbrit, et oh jummel küll, nüüd tulevad kortsud ja hallid juuksed. Need on juba ammu külla tulnud. Mina hoopis näen selles numbris kingitust. Olen saanud elada nelikümmend imelist aastat. Minu elu on nii ilus ja põnev ja täis armastust olnud. See on kingitus! Elu ongi kingitus! Eriti nüüd saan sellest veelgi paremini aru. Ja ma südamest loodan, et olen alles poolel teel! Veel 40 aastat on lausa boonus,» avaldab ta ning jagab armsat pilti.