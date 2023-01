VIDEOINTERVJUU ⟩ Eesti Laulu finalist Meelik tutvustab, kuidas saab lipsu ka teisel otstarbel kasutada

«Tuju on mega, tunne on hea,» võttis ansambel Meelik olukorra kokku, lisades, et siit edasi saab minna vaid ülesmäge. «On tore laulda ja inimeste meelt lahutada. Natuke peab ka sotsiaalsemate probleemide peale mõtlema ja üks neist on kindlasti liiga vähene sandaalikasutus,» ütles Meelik humoorikalt.

Kõik neli noormeest moodustavad justkui ühe karakteri, mis on tõsine ja positiivne, kuid ise ütlevad nad, et nad on hoopiski karakteritest väljunud. «Maskid on langenud ja me oleme esimest korda karakteritest väljas hoopis,» räägivad noormehed.