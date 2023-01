Lõuna-Korea üllatab eriskummalise kohvikuga: ei olnud väga maitsev, aga eestlastena kannatame ära

Lõuna-Koreas seiklevad Sander Valge, Leho Lehis ja Jaan Roose külastasid saates «Eestlased Lõuna-Koreas» üht eriskummalist kohvikut.

Nimelt on seal kohvik, kus pakutakse teed ja kohvi WC-potti imiteerivatest kruusidest.

Kohvikusse sisse astudes tõdes Leho: «Kogu see atmosfäär on kuidagi veidikene pilla-palla... Igalt poolt kokku toodud igasugu erinevaid kaka teemalisi asju.»

Kohv WC-potist. Foto: Kuvatõmmis saatest

Kui Leho tellis tee, siis Jaan ja Sander otsustasid roosi latte kasuks. «Värv on hea!» kommenteeris Jaan.

WC-potist joodud kohv kellelegi aga erilist maitseelamust ei pakkunud.

«Kohvigurmaanina ütleks, et see kohv ei maitsenud hästi,» tunnistas Jaan. «Mitte just selline, nagu see anum võiks ette kujutada, aga kohvigurmaani kohvik see ei olnud.»

Sama meelt olid teisedki. «Oleks see pott olnud suurem ja päris, oleks see kohv sinna tavalisse peldikupotti sobinud... Ei olnud väga maitsev, aga me oleme eestlased, mis meil ikka vinguda, kannatame ära,» nentis Leho, kes jõi joogi siiski lõpuni. «Ei olnud hullu midagi.» Jaan aga lisas, et selle hinna eest oleks rohkemat tahtnud.

Menüü WC-poti kohvikus. Foto: Kuvatõmmis saatest

Slackliner Jaan Roose nimetas Jaapanis ja Koreas käimist kogemuste reisideks.

«Need on ikka kogemuste reisid ja üks imelikumatest kogemustes on WC-käimine,» nentis ta. Jaapani reis jättis Jaani hinge aga sellise jälje, et täna on tal kodus elektrine WC-pott, mida saab ka nutitelefonist juhtida.