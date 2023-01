HÄÄLETUS KESTAB ⟩ Rahvas saab Eesti Laulu finaali saata veel kaks lugu, edasipääsejad selguvad esmaspäeva õhtul

Eesti Laulu produtsendi Tomi Rahula sõnul on 12 looga finaal olnud korraldajate algne plaan, et anda võimalikult paljudele artistidele suure lava kogemus ja samas lisada võistlusele põnevust. «Nüüd, kui mõlemad poolfinaalid on tehtud ning kõik võistluslood kuulatud, on eelistused varasemast selgemad ja saab oma lemmikutele uuesti poolehoidu näidata. Anname sellega kaasaelajatele veelgi suurema võimaluse finaali koosseisu mõjutada.»