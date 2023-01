FOTOD ⟩ Sissile tuli Eesti Laulu poolfinaalis kaasa elama ka peigmees

Novembris Elu24-le antud intervjuus tõdes Sissi, et tema selleaastane Eesti Laulu lugu «Lighthouse» räägib tema lahkuminekust. «Lighthouse ehk majakas on minu jaoks midagi, mis juhatab koju. Kui oled mere peal kadunud, kerges lainete kaoses, siis kaugel on valgusvihk, mis annab märku, et seal suunas on kodu,» rääkis lauljatar enda loo pealkirjast.

Tegu ei ole sugugi esimese looga, mis on tema ja Aivar Pilve advokaadibüroos vandeadvokaadi abina töötava Karl Kreevaldi suhtest sündinud. «Esimeses laulus on lause light leading me to shore (valgus, mis juhatab mind rannikule – toim), teises ma kirjutasin välja you are my lighthouse guiding me back home (oled mu majakas, mis juhatab mind koju – toim). Nüüd on lause you were my lighthouse (olid mu majakas – toim). Ehk see on nagu jätk selles loos.»