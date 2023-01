Eesti esimese eurolaulu sõnade autor Leelo Tungal: nendega oli meil palju probleeme

«Mul pole enne ja hiljem ka sellist asja olnud. Ma ei tea, kes see otsustaja oli, aga meil oli Andres Valkoneniga – tema teeb alati meloodia enne ja siis ma tegin teksti peale, kõik oli nagu oli – aga pärast võitu tuli niisugune asi, et leiti, et peab olema ainult helilisi häälikuid seal,» kirjeldas Tungal. «Mina, õnneks eesti filoloog, tegin kõva häälikuanalüüsi seal, nii et kes soovib, võib üle lugeda – neli S-tähte on seal ainult. Sibilante ei tahetud, kõik pidid olema ainult helilised.»