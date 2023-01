ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: sotsid, juudid ja Ruuben Kaalep

Sotsid ei ole üldiselt mitte kõige selgroogsemad elukad Eesti poliitikamaastikul ja seda nukrat tõsiasja kordab uuesti äsjane juhtum lõimumisnõukoguga.

Kesine vangerdus

Meeldetuletuseks: kultuuriminister Piret Hartman määras Integratsiooni Sihtasutuse nõukokku EKRE esindajana Ruuben Kaalepi, mis oli iseenesest veider samm, arvestades, et eelmainitud kodanik pole silma paistnud just mitte kõige sõbralikuma suhtumise poolest Eesti rahvusvähemustesse.

Aga see selleks.

EKRE võib meeldida või mitte, aga sellises nõukogus on neil kindlasti oma seaduslik osalemise alus. Muuseas ulatub EKRE populaarsus umbes viiendkiku kanti valimisealistest kodanikest, see on pjedestaal, millega sotsid väga kiidelda ei saa.

Ka siinkirjutaja usub, et Kaalepi märamine polnud võibolla kõige geniaalsem samm, ent kui minister allub siinkohal survele, milleks on juudi kogukonna esindaja avaldus, mis omakorda "väljandab muret" Kaalepi väljaütlemiste kohta, pole see ühele ministrile käitumisestiiliks siiski kohane. Siinkohal poleks pidanud tegutsema "tehtud-mõeldud" printsiibil, vaid kõigepealt mõtlema ja siis asja ette võtma. Kui aga kord Kaalep juba kord postile määrati, jätab Hartmani vangerdus üsna kesise mulje.

Usaldusväärsuse küsimus