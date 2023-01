ÕNNESÄRGIS SÜNDINUD ⟩ Ootamatult kaamera ees südameinfarkti läbi elanud mees: mul olid paar päeva imelikud sümptomid

Alain Bruno šokeeris internetti, kui ta 2015. aastal postitas oma YouTube'i kanalile üles video, kus jäi kaamerale läbi kogetud südameinfarkt. Tõenäoliselt ei kujutanud ta aga ette, et tema seisund muutub järsult halvimaks ja kogu asi jäädvustatakse kaamerasse.

«Mul oli valus ja ma sattusin paanikasse. Arvasin, et olen suremas,» rääkis Bruno, lisades, et õnneks tuli toakaaslane varakult koju, kes helistas koheselt hädaabinumbrile. «Praegu on kõik korras, kuid pean elu lõpuni ettevaatlik olema, sest mu peres on varemgi südamehaiguseid olnud. Olge kaitstud!»

Šokeerivates kaadrites, mida on tänaseks vaadatud üle nelja miljoni korra, on näha, et Alain tunneb ebamugavalt, kui ta end vannis peseb, seejärel pöördub ta publiku poole. Kuid enne, kui mees jõuab midagi öelda, peatub ta ja paneb käe rinnale ning lausub «mis toimub».

Videost on näha, kuidas Brunot vaevab tugev valu, mis süveneb lõpuks punktini, kus piinad kahekordistuvad. Üks vaataja kommenteeris videot, et kõik võiksid Alaini kogemusest õppida. märkides: «See on suurepärane näide sellest, miks te ei peaks kunagi kartma helistada hädaabinumbrile, kui tunnete, et miski ei tundu õige,» märgib jälgija.

«Ta on nii noor ja vormis. Kohutav, et see võib juhtuda iga hetk kellegagi,» lisas teine, samas kui kolmas kirjutas: «Kõige hullem on see, et kui ta oleks valust minestanud, siis ta oleks ilmselt uppunud.»