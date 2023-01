VIDEO ⟩ Julia Roberts sai teada, et ta tegelikult pole «Roberts»: ma olen löödud!

Näitlejanna Julia Roberts esines kolmapäeval USA telekanali PBS sarjas «Finding Your Roots» saates, kus tema sugupuu uurimisel ilmnes, et ta ei olegi Roberts. Pärast Robertsi sugupuu uurimist avastas Henry Louis Gates juunior, et mees, kes oli väidetavalt Robertsi vanavanavanaisa Willis Roberts, suri tegelikult rohkem kui kümme aastat enne tema vanavanaisa sündi.