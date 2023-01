Jääral võib toimuda sel nädalal töö- ja karjäärialaselt oluline läbimurre - siin on võimsad energiad mängus ning Jäär võib teha midagi, mis jätab temast suure jälje maha. Ent samal ajal ei lähe kõik siiski voolavalt, kuna igapäevases suhtlemises ja isegi liiklemises võib tulla ette veidraid takistusi, mis justkui blokeerivad Jäära suurimaid eesmärke. Ent on väga tõenäoline, et Jäär murrab nendest läbi. Lihtsalt kõige toimuva kõrval on vaja piisavalt kannatlikkust ja ümberkohanemisvõimet.