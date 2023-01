«Villa» Annabel pärast ootamatut avaldust: endine peika läks kolm päeva pärast lahkuminekut kokku mu sõbrannaga

Tõsielusaates «Villa» osalenud Annabel Männamaa ja Frank Varblane olid paar esimesest osast lõpuni välja. Võitu noored endale taskusse ei pannud, kuid tundus, et nad said endale midagi, mis on rahast tähtsamgi – armastuse. Neljapäeval teatasid aga noored, et nende suhe on läbi! Kurvast uudisest teatas Annabel pisarsilmil ühismeediasse postitatud videos «Me läksime lahku...».