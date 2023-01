PUTINI ÕIGUSTAMINE JA SÕJASÜMBOLID ⟩ Venemeelsus võttis töö enam kui tosinalt PPA ametnikult

Venemaa sõjalise rünnaku algusest Ukrainale 24. veebruaril, on agressorit toetavate hoiakute tõttu PPA-st lahkunud või töölt vabastatud 15 inimest. «Ajal, mil politsei jälgib, et avalikus ruumis ei kasutataks vaenusümboleid või ei õigustataks Venemaa agressiooni, on eriti oluline, et me sellise tegevuse suhtes ka omakeskis silma kinni ei pigistaks,» tõdes sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna.