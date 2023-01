«Mitte miski ei võta seda valu ära.» Lisa Marie Presley elu oli täis kaotusi, kokaiini ja südamevalu

Elvis Presley tütar, laulja Lisa Marie Presley kaotas oma isa, kui oli kõigest üheksa-aastane. Just Lisa Marie oli see, kes koos Elvise toonase kallima Ginger Aldeniga oma isa elutu keha leidis. «Mu issi on surnud,» olevat Lisa Marie nuttes lausunud, vahendab Daily Mail.