«Palun tehke teene!» Räppar Kenneth Rüütli pistis rinda tema nimel kummalisi kirju saatva libakontoga

Nimelt palus Kenneth Ruutlli-nimeline konto Instagrami sõnumites räppari tuttavatelt ja fännidelt abi. «Vabandust, kui ma teid tülitan, palun tehke palun teene. Üritan oma Instagrami oma uue telefoniga registreerida ja Instagram ei lubanud, nad näitasid mulle 2 sõpra, kellega saan ühendust võtta, et aidata mul linki saada, kui link saad, siis tehke ekraanipilt, saatke see mulle, et saaksin sisse logida. Saatke mulle ekraanipilt äsja saadud lingist.» Just selline palve oli saadetud sõnumis.