Valimistel kandideeriv Allan Muuk: kindlasti tahan ajakirjandusse tagasi pöörduda

«Seitsmeste uudiste» reporter Allan Muuk kandideerib riigikokku ega jätka tööd TV3 uudistetoimetuses. «Seitsmeste uudiste» juhi Liina Kanarbiku sõnul on igati tervitatav, et Allan otsustas panna ennast proovile ja kandideerida valimistel. «Kuna «Seitsmesed uudised» on ajakirjanduslikult sõltumatu uudistesaade, on igati mõistetav, et samal ajal tegevajakirjanikuna aktiivne olla ei saa,» ütles Kanarbik nädala keskel.