Ukraina väikelinn Soledar USA kosmosetehnoloogiafirma Maxar Technologies satelliidifotodel. Ülemine pilt on 1. augustist 2022 ja alumine 10. jaanuarist 2023

Ida-Ukrainas Donetski oblastis asuvas soolakaevanduslinnas Soledaris on juba mõnda aega käinud rasked lahingud. Vene Wagneri grupi palgasõdurite teatel on linn nende kontrolli all, Ukraina armee eitab seda.