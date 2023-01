SÕNASÕDA ⟩ «Soome-itaallasest eneseimetleja!» Toomas Hendrik Ilves lajatas põhjanaabrite teaduskirjanikule

Kõik sai alguse aga nädalavahetusel, kui Monti kommenteeris Twitteris Venemaa-Ukraina sõda. «See ei ole tankide saatmine Ukrainasse. See on meie tankide saatmine Venemaa pinnale. Võtame tagasi selle, mis kuulub meile. Viiburist Petsamoni. Praegu ainus loogiline poliitiline projekt,» säutsus teaduskirjanik.

Soome väljaandele is.fi ütles Monti, et artiklis kirjutatule tal midagi lisada ei ole. «Ma ei usu, et sotsiaalmeedia pakutav lühike formaat või intervjuu on parim võimalik viis selliste keeruliste küsimuste selgitamiseks,» nentis ta. «Mingil sobival ajal kirjutan neist teemadest võib-olla pikema teksti.»