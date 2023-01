VIDEOINTERVJUU ⟩ Teisest hääletusvoorust Eesti Laulu finaali jõudnud Janek Valgepea: olen lihtsalt nii tänulik

Eesti rahvale võrdlemisi vähe tuntud Janek Valgepea tõdes, et edasipääs pigem üllatas teda. «Täna oli üldse hästi palju üllatusi,» lisas ta mõtetesse takerdudes. «Sõnadest jääb puudu, olen lihtsalt nii tänulik!»

Londonis elav muusik ütles, et tal on maailma parim tööandja, kes on andnud talle loa Eestist kaugtööd teha nii kaua kui vaja. «Nad jälgisid täna Eesti Laulu konverentsiruumis,» rõõmustab ta selle üle, kuidas talle ka Inglismaalt kaasa elati.