VIDEOINTERVJUU ⟩ Eesti Laulu finaalipääsme lunastanud Andreas Poom: isal oli samal ajal Portugalis mäng Soome vastu

Eesti muusikamaailma sisenenud 19-aastane Andreas Poom tõdes Elu24-le intervjuud andes, et pääs finaali ei ole talle veel kohale jõudnud. «Nii palju emotsioone korraga, ma veel seedin seda kõike,» ütles noormees.

Kuulsa vutistaari Mart Poomi poeg mainis, et isa ja vend olid parasjagu Portugalis, kus just tema esinemise ajal toimus mäng Soome vastu. «Poomid on igal pool laiali,» märkis Andreas naerdes. Kohapeale olid talle kaasa elama tulnud nii ema, väikevend, vanaema kui ka venna abikaasa.