VIDEOINTERVJUU ⟩ Bedwettersi liikmed räägivad elust koletisena ja finaaliplaanidest: midagi võiks põlema panna!

Eesti Laulu üks viiest edasipääsejast on Bedwetters looga «Monsters» (eesti keeles «koletised»). Videointervjuus Elu24-le rääkisid omanäolistes kostüümides poisid muuhulgas sellest, et milline koletise elu täpsemalt on ning kuidas nende kõrvad peast ära ei kuku.