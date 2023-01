MUSTA KASSI AASTA ⟩ Astroloog Abhirama 2023. aastast: NATO horoskoobis valitsevad konfliktsed jõud

Abhirama on astroloogiat õppinud ja uurinud pea 30 aastat. IT-inimesena on ta koostanud tarkvara astroloogia uurimiseks ja testimiseks ning loonud portaali www.horoskoop.ee .

Rääkides 2023. aastast, ütleb Abhirama, et see peaks tulema parem kui järgmine aasta. «Hea aeg, et valmistuda 2024. aastaks, mis on päris ränk,» ütleb ta. Tekib küsimus, kas 2024. aastaks on siis ette näha midagi väga halba, et selleks lausa aasta aega valmistuda tuleb?