NAGU VÄLK SELGEST TAEVAST ⟩ «Villa» vaatajate südamed võitnud Annabel ja Frank läksid lahku

Frank istub Annabeli kõrval kurva näoga ja kuulab, kuidas neiu selgitab, et nende elustiilid on erinevad ja ka nad ise on üsna erinevad inimesed. «Võib-olla me tihti ei mõista üksteist nii hästi mingite asjade koha pealt. Siis kergem on lihtsalt... praegu küll ei ole kerge, aga kindlasti on kergem üksinda edasi minna.»

Noorte suhe hakkas lagunema juba enne «Villa» finaalpidu. Foto: Taavi Sepp

«Jah,» lisab Frank põgusalt. Annabel jätkab: «Mul on natuke raskem, Frank on õnneks juba edasi liikunud.»

«Ei ole,» tunnistab Frank lühidalt ja lisab, et tema avalikult sellest rääkida ei tahaks. «Sul on see privileeg seda siin kõigi ees rääkida. Minu jaoks on see privaatne teema siiski. Sul on see element ja värgid, aga mis seal oli. Väärtused ei ole samad, puhtalt armastuse pealt see ei liigu edasi ja nii ongi. Kahju, et nii läks. Kahju, et see täpselt enne avalikustamist hakkas pihta. Ja, jamh,» ütleb Frank lisaks.

Annabel lisab, et mõnda aega peavad nad koos hakkama saama, sest nende asjad on ühises korteris. «Kas me saame hästi läbi?» küsib Frank Annabelilt. Neiu sõnul nad tülis ei ole, kuid viimastel päevadel on olnud sündmuseid, mis tekitasid temas segadust ja pettumust.

Franki täheldab, et nad said omavahel kõik räägitud ning vabandas kõige pärast, mis ta valesti on teinud. «Arvan, et ei ole mõtet minna riiuga, sest mul ei ole sinu vastu vimma ega pahameelt,» nendib Frank ja Annabel nõustub.

Video lõpus käib Annabel kiirelt üle, mis täpselt nende vahel juhtus. «Päev enne finaali mina arvasin, et me ei peaks koos edasi minema. Siis leppisime kokku, et me ikka proovime. Siis oli kolm nädalat prooviperioodi, siis leppisime kokku, et see ei saa toimida.»

Annabel avaldab, et hakkab tööd tegema, sisu looma, reisima. Frank oma tulevikuplaane ei kommenteerinud.