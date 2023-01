Debüütalbumiga välja tulnud Minimal Wind sai EMA-l kolm nominatsiooni: see oli väga positiivne üllatus

Mullu Eesti Laulul teise koha saanud bändi liikmed Elisabeth Tiffany Lepik, Paula Pajusaar, Taavi-Hans Kõlar, Velle Tamme ja Ralf Erik Kollom tänavad siiralt kõiki kaasaelajaid, kes on bändi tegemistega kursis olnud ja neid toetanud. «Oleme ette valmistanud suuremad show’d kui kunagi varem oma elus,» ütlevad muusikud, kes on kontsertide nimel nädalate viisi ja tegelikult terve aasta tööd teinud. Publiku ette tuuakse võluv muusika, valgus-show, visuaalid ja isegi koreograafia. «Julgeme väita, et tasub kohale tulla!»

«EMA nominatsioonidega tekkis suur rõõm ja kergendus,» ütleb kitarrist Taavi. «Meie plaan oli album 2022. aastal valmis saada, et Eesti muusikaauhindadele kandideerida,» ütleb ta ja lisab, et aasta ansambli tiitli nominatsioon tuli bändi liikmetele väga positiivse üllatusena. «Oleme endast kõik viimasel aastal bändi tegemisse pannud ja oleme tänulikud, et meie tegevust on nominatsioonidega tunnustatud.»