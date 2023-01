FOTO ⟩ Lund lükanud Artur Talvikule kutsuti mupo: kui kõrgel tasemel on meie pealekaebamiskultuur...

«Võtsin labida ja jääraua, et puhastada meie Kassisabas oleva maja esine kõnnitee jääst. Käime ikka aeg-ajalt oma kojamehel abiks,» nentis Talvik ühismeedias, lisades, et tänu abikäe ulatamisele on nende maja esine kõnnitee ka üks paremini koristatud Kassisaba piirkonnas.

«Polnud veel poolgi alast puhastatud, kui saabus mupo... Neile oli tulnud kaebus mingilt autojuhilt, et üks kaabakas julgeb autoteele lund visata. Vaatlesime siis koos vabandusi ülekülvavate mupo tegelastega autoteel ülikiiresti sulavat lund ja arutlesime nendega meie kaebamiskultuuri üle. Lahkudes tänasid nad mind eeskujulikult puhastatud kõnnitee eest,» märkis Talvik. «Mina sain rahulolu füüsilisest koormusest ja mupo kiitusest, mupo tegelased said vahelduseks ka ühe lõbusa väljakutse ja bemmi roolis istunud jupijumalast kaebaja sai rahulduse järjekordsest kaebusest.»

Munitsipaalpolitsei avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt kinnitas toimetusele, et väljakutse, kus teatati sõiduteele lund loopivast mehest, kell 15.35 tõepoolest tuli. «Patrull jõudis kohale kell 15.49. Tehti selgitustöö, kõik laabus rahumeelselt.» Talvik olevat vabandanud ja selgitanud, et soovis jalakäijatele vaid head.

Kõnealuse postituse all on jäetud kümneid kommentaare. «Täitsa tuksis!» võttis üks juhtunu lühidalt kokku. Teine aga tõdes: «Inimesed on väga stressis. Rõõmu on vähe ja tõuseb tigedus.»