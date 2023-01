56-aastane rootslane pakkus oma Pärnu kodus alaealistele alkoholi: usaldasin inimesi, kui nad tulid

«Seda pole varem juhtunud ja mul on väga kahju,» sõnab Iraanist pärit rootslane Benny, kes astus neljapäeval kohtu ette, kuna pakkus oma kodus alaealistele alkoholi. Kriminaalmenetluses aga ilmnes, et süüdistatav oli noortega ka varem tema elukohas aega veetnud, seega pidi ta prokuröri sõnul teadma, et nad on alaealised.