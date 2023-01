TRAGÖÖDIA TERVISEKESKUSES ⟩ Kohus otsustas 10-aastase poisi surmajuhtumi järel jalgpallitreenerit mitte karistada

Täpsemalt süüdistas prokuratuur 31-aastast Erkkit selles, et eelmise aasta suvel Keila Tervisekeskuse veekeskuses noorte suvelaagris treenerina töötades, jättis ta treeningrupi poisid piisava järelevalveta ehk pani toime hoolsuskohustuse rikkumise tegevusetusega, mille tagajärjel uppus basseinis 10-aastane poiss.

Karistust kergendavad asjaolud

Kohtuotsuses mängis rolli, et Erkkit polnud varem karistatud ning teda on positiivselt iseloomustanud ka kannatanute esindajad.

Antud asjas esinesid ka karistust kergendavad asjaolud: süüdistatav avaldas järjepidevalt kahetsust, seda ka vanematele. Erkki on viimastega ka tihedas kontaktis.

«Isiku karistusest vabastamisel nõustus kohus prokuratuuriga, et kuriteo toimepanemise tagajärjel on süüdistatav saanud ise raskelt kannatada ja need tagajärjed kestavad jätkuvalt,» nentis Põhja prokuratuuri pressiesindaja Kristiina Kivari.