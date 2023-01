Kohtuekspertiisi andmetel Iso Omenas maha surutud naine lämbumissurma ei surnud

«Kinnipeetud naine palus helistada numbril 112,» ütleb pealtnägija. Turvafirma tegevjuht kommenteerib, et juhtum on šokeeriv.

Politsei teatas, et uurib sündmuste käiku ja seda, kas juhtunuga seoses kahtlustatakse kuritegu. Algatatud on kriminaalmenetlus ning mehi süüdistatakse surma põhjustamises.

Nüüd on avaldatud esialgne kohtuekspertiis, kus selgub, et naine lämbumissurma ei surnud. Soome politsei juhtunu täpsemaid üksikasju avalikkusega aga konfidentsiaalsuse tõttu ei jaga, kirjutab Helsingin Sanomat.

Uurija Jyrki Kallio sõnul on tõenäoline, et süüdistus jääb siiski samaks, ehk naise surmas võivad ikkagi süüdi olla turvatöötajad.

Eeluurimine aga jätkub, on veel mitmeid ülekuulamisi. Samuti on ülevaatamisel pealtnägijate edastatud videod. Kallio sõnul on politseil piisavalt kaadreid, millest on näha kogu sündmuste jada. Kogu materjali pole veel jõutud läbi vaadata ning järgmiseks eesmärgiks ongi panna kokku sündmuse täpne ajakava.