VIDEO ⟩ Marek Rosenberg oma uuest tantsuloost: see räägib atraktiivsest naisolevusest...

Marek Rosenbergi bänd Recovery kostitab kuulajaid 90ndate stiilis remix looga «Saladus». «Lugu on tehtud Captain Hollywood Projecti originaalloo «More and More» järgi,» ütleb Rosenberg. Viis on sama nagu kuulsal lool, aga sõnad Mareki enda tehtud. Laulab Cärolin Aasa, räpib Rosenberg ise. «Lugu räägib atraktiivsest naisolevusest ja ka salasuhetest,» avaldab muusik.

Marek Rosenberg on Tartumaal elav muusik ja vabakutseline näitleja, kes on juba lapsepõlvest saati tundnud, et meelelahutus- ja muusikamaailm on tema pärusmaa. Mareki loodud muusikapalad jõudsid aastatel 2019 (Ranele «Supernova») ja 2020 (Janeti «Hingelind») Eesti Laulu poolfinaali.