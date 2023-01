Ka eestlaste poolt palavalt armastatud Soome räpparile Cheekile pakuti räpimaailma naasmise eest miljoneid

Jare Tiihonen, artistinimega Cheek, vallutas juba ligikaudu kümme aastat tagasi Eesti noorte neidude südamed. Tema kontserdile pääsemine oli paljude teismeliste eluunistus. Ega paljud neist tegelikult Tiihoneni räpilugudest aru saanudki, sest keelt lihtsalt ei osatud. Siiski olid tema laulud ääretult populaarsed. Oli ka neid, kes mehesse tema nägusa väljanägemise tõttu lausa ära armusid.

Eesti neidude südametesse jõudis räppar siis, kui avaldas loo «Syypää sun hymyyn.» Lugu räägib suhetest ja armastusest. Loo refräänis laulab lauljatar Yasmine Yamajako: «Võiksin ma olla see sulle, see tunne ja sinu naeratuse põhjus. Ma olen ju ilus ja mul on kõik, mida sa vajad.»

2018. aastal jättis Tiihonen aga oma karjääri sinnapaika. Tuhanded inimesed olid lausa pisarates. Mees on enda sõnul tegelenud oma vaimse tervise parandamisega. Ta tunnistab, et sellel teekonnal on ette tulnud ka raskusi, kuid ta tunneb ennast nüüd väga hästi.

Ta tegeleb praegu erinevate projektidega, on kõneleja ning mentor. Vaba aega sisustab ta reisimisega. «Kasutan American Expressi teenuseid,» muigab mees Iltalehtile intervjuud andes.

Räpparit oodatakse siiski lavalaudadele tagasi ning selle eest ollakse nõus käima välja väga suuri summasid. Ühe esinemise eest on pakutud Tiihonenile lausa kaks miljonit eurot. «Jah, olen vahel mõelnud alustada taas räppimisega, isegi mõned lood telefoni salvestanud,» sõnab soomlane, kuid siiski on ta põnevatest pakkumistest loobunud.