«Inimeste traumeerimine ei ole naljakas!» Politsei nimel libalehe loonud isikut võib oodata karm karistus

3. jaanuaril kutsus politseinik Maarja Punak Twitteris inimesi üles raporteerima politsei nimel loodud libakontost.

«Inimene, kes PPA sümboleid ja nime kasutab, võib ka ise selle konto sulgeda, sest rikub seadust. Naljal ja niisama nõmedusel on vahe sees... Meil on asutusel kinnitatud logod ja nende loata kasutamine on karistatav tegevus,» selgitas Punak. «Lisaks, ma väga loodan, et keegi kuriteoohvritest ei vali kiiruga valet kontot ja ei saada sinna infot, mida ta võõrastega ei taha jagada. Inimeste traumeerimine ei ole naljakas.»

Twitteri postituse all teatas üks, et liikvel on teinegi libakonto, ent 11. jaanuariks on see siiski suletud.

Twitterisse loodud libaleht. Foto: Kuvatõmmis Twitterist

«Tundub olevat mingi 13-aastase trolli loodud konto, kes sai vähe sakutada, kuna noorsoopolitsei rääkis tema vanematega suitsetamisest kooli lähedal võsas. See on lihtsalt esimene mõte, mis mulle pähe tuli...» spekuleerib üks naljatledes.

PPA kommunikatsioonibüroo politseikapten Maarja Punak tõdes, et see ei ole sugugi esimene säärane olukord. «Libakontosid tuleb aeg-ajalt ette. Neid on loodud nii PPA-le, veebipolitseinikele kui ka näiteks peadirektor Elmar Vaherile,» tõi ta näiteid. «Ka mulle endale tegi kümme aastat tagasi politseikontole libakonto türklane, kes oli seotud ühe Eesti naise ahistamisjuhtumiga, mida toona lahendasin.»