ÕNNESOOVID ⟩ 71. sünnipäeva tähistav suurärimees Oleg Gross: oluline on tunda, et oled vajalik

Elu24 kõnele vastates tõdeb 71. sünnipäeva tähistav suurärimees Oleg Gross , et ärkas täna juba poole viie ajal. Selleks ajaks, kui kell lööb hilist lõunatundi, on ta vastu võtnud vähemalt 150 kõnet ning umbes pooled neljasajast OG Elektra Tootmise töötajast on õnnitlenud.

Hällipäeval on teda tervitamas käinud ka valla- ja linnavalitsuse liikmed ning kella nelja paiku pärastlõunal asub ta võõrustama lähemaid külalisi. «Eluaeg olen siin elanud ja tuttavaid-sõpru on tõesti palju,» ütleb tunnustatud Virumaa ettevõtja ja nendib, et telefon on tal sama punane kui möödunud aastal juubelit tähistades.