ÕNNELIK JUHUS ⟩ Välismaal Eurovisioonile pürgiv laulukirjutaja Liis Hainla: minus endas ei ole julgust esineda

«Iirimaaga ei ole mul mitte mingit seost,» ütleb Iirimaa Eurovisiooni eelvooru finaali jõudnud laulukirjutaja Liis Hainla naerdes. «See projekt on lihtsalt nii juhuslik!» Eestlanna tunnistab, et võttis kogu asja ette mõttega, et kui ta see aasta Eurovisioonile saada ei proovi, siis uuesti ta seda ette võtta ei viitsi.