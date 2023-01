Maris Järva sattus Gibraltaril karmi olukorda: kõik käis nii kiiresti, ise ka ei saanud aru, mis toimus

«Nad on suhteliselt rahulikud, välja arvatud üks ahv. Ma ei tea siiani, mis tal seal hakkas. Jalutasime rahumeelselt ringi. Ilm on ilus, kõik on hästi. Ühel hetkel minu tüdruk ka jalutas ja filmis vaikselt omaette,» kirjeldas Maris hetki enne, kui kuulis lapse hirmunud kiljumist.

Nimelt kargas ahv äkitselt tüdrukule selga. «Konkreetselt kiskus teda, hakkas näppima, sikutas. Siis läks nii segaseks see värk, kõik käis nii kiiresti. Ma ei saanud ise ka aru, mis toimus,» nentis Maris, tunnistades, et kartis ka ise tol hetkel. «Mingi tegelane läks ju lolliks. Ta reaalselt ajas tütart taga. Pluusis on auk, käe peal on kriimustused.» Õnneks sekkusid aga kohalikud. «Tuli kohalik pähklituutuga ja võttis ahvi enda kõrvale,» meenutas raadiohääl.