«Viimasel ajal on katkestusi natuke liiga tihti, iga nädal,» ütleb Juminda poolsaarel tegutsev õllemeister Ulvar Veldi. Kohalik rahvamees Artur Talvik tõdeb, et üks kord mõtleks inimesed, et päris romantiline on küünlavalgel istuda. «Kui see toimub juba kolm korda järjest ja pikalt, siis see segab elu nii palju, et hakkab häirima.»