Miljoneid teeniv multitalendist Soome ufouurija: tähesõjad pole enam kaugel!

Kulju on Soome UAP-uurijate ühingu juhatuse esimees ja riigi üks silmapaistvamaid ufolooge. Maavälised tsivilisatsioonid on tema sõnul tõelised ning väljaspool meie planeeti asuvad heatahtlike ja pahatahtlike olendite rühmad, kes võitlevad Maa pärast.

«Välismaiste tsivilisatsioonide sõnum on kanaldatud filmidesse, et inimesed oskaksid paremini valmistuda tulevikuks. Paljud ufouurijad kinnitavad samuti, et tähesõjad pole enam kaugel... nagu «Star Wars»!» räägib Kulju Iltalehtile. Ta lisab, et välistsivilisatsioonidel on diplomaatilised suhted inimestega, ent seda varjatakse tavakodanike eest, et majandus kokku ei kukuks.