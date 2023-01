VATIKANI SALADUS ⟩ Koju jalutanud 15-aastane tüdruk haihtus, vastuseid hakatakse otsima 40 aastat hiljem

Oktoobri lõpus esilinastunud Netflixi dokumentaalsarja keskmes on Vatikani heaks töötanud itaallase tütar, 15-aastane Emanuela Orlandi , kes läks 1983. aasta 22. juunil kaduma. Koos perega Vatikanis elanud Emanuela jäi kadunuks, kui ta pärast muusikatundi koju jalutas.

Juhtum on sünnitanud hulga teooriaid, sealhulgas selle, et Emanuela rööviti Vatikani šantažeerimiseks, mille eesmärk oleks Mehmet Ali Ağca vabastamine. Viimane vangistati 1981. aastal pärast paavst Johann Paulus II mõrvakatset. See teooria ei ole kunagi kindlaid vastuseid andnud.