Putini liitlane Prigožin selgitab propagandavideos, miks Venemaa vajab Bahmutit

Wagneri palgasõdurid, kes võitlevad Ukraina sõjas, on varem olnud lahingutes Liibüas, Süürias, Kesk-Aafrikas ja Malis, kus neid on ka jõuvõtete kasutamises ja julmustes süüdistatud.

Prigožin reklaamib Wagneri gruppi Youtube’is, kuhu ta postitab propagandavideoid. Eelkõige on need eraarmee võitlejate edust Ukraina rindel, kuid ka sellest, et Ukraina vabastatud aladel võetakse wagnerlasi kahel käel vastu. Loomulikult ei vasta see tõele.