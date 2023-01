Jurist Robert Sarv jättis isaga hüvasti: ta aitab nüüd inglina meil oma lugusid edasi kirjutada

«Kui ma isast pühapäeval rääkisin, siis ütlesin, et tema aeg oma lugu siin meie keskel kirjutada sai lihtsalt läbi. Tema lugu oli puhas, südamlik, ta tegi ära kõik need asjad, tegevused. Ta tegi, ütles ning jättis ütlemata need sõnad, mida ta ise õigeks arvas,» kirjeldab Sarv manalateele läinud isa. «Tema lugu oli olla inimene meie keskel. Ta oli ingel meie seas täpselt nii kaua, et anda oma panus siin ja teha ära kõik need asjad, mida ta ise tahtis, just sellises mahus, nagu need tehtud said. Ta aitab nüüd inglina meil oma lugusid edasi kirjutada. Kui Jumal oleks tahtnud, et me oleksime midagi veel teinud, siis oleks selleks võimalus avanenud,» ütleb Sarv. «Temast ei jää maha ühtegi kahetsust, et midagi jäi tegemata või oleks pidanud teisiti tegema, on vaid mälestused ja kogemused, mis soojendavad südant, olgu nendeks ka kibedamad õppetunnid või sündmused, mis toovad näole muige või naeratuse.»