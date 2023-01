LINNUVAATLEJA VÕI SULI? ⟩ Binokliga vaadanud loodushuvilisele kutsuti väidetavalt politsei: röövel, ja et kärus polegi laps...

6. jaanuaril otsustas Kai (nimi muudetud, toimetusele teada) minna Tallinna lähistel elamurajooni parki lapsevankriga jalutama. Enda sõnul üle kolme aasta linnuvaatlusega tegelenud ja ka mitmes seda puudutavas Facebooki grupis olev Kai haaras kaasa ka binokli – seda väidetavalt ikka selleks, et linde vaadelda. Loodusfotode blogi pidav Kai lisas, et hetkel võtab ta ka osa linnuvaatlejate ökorallist, mille eesmärk on vaadelda just jala liikudes oma kodukandi linde.