Soomlased on leidnud kavala nipi, kuidas kallist elektrilepingust vabaneda

Elekter ja selle hind. Pilt on illustreeriv

Soome sotsiaalmeedia elektrigruppides on kuumaks teemaks, kuidas tähtsajalisest elektrilepingust vabaneda, kui see liiga kalliks osutub. Lepingu punktide järgi ei saa seda teha kulutuseta, kuid sotsiaalmeedia kasutajad on leidnud kavala viisi, kuidas seda teha kohe ja ilma midagi maksmata.