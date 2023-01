Kuidas Vana-Rooma ehitised on üle 2000 aasta vastu pidanud? Teadlased leidsid salapärase koostisosa

Kuid kuidas aitasid nende ehitusmaterjalid sellistel kolossaalsetel hoonetel nagu Panteonil, millel on maailma suurim toestamata kuppel, ja kuulsal amfiteatril Colosseumil säilida enam kui 2000 aastat?

Rooma betoon on paljudel juhtudel osutunud märgatavalt vastupidavamaks kui selle tänapäevane vaste, mis võib juba aastakümnetega laguneda. Nüüd väidavad uue uuringu taga olevad teadlased, et nad on avastanud salapärase koostisosa, mis võimaldas roomlastel muuta oma ehitusmaterjal vastupidavaks ja ehitada keerukaid struktuure keerulistes kohtades, nagu dokid, kanalisatsioonid ja maavärinaohtlikud alad, kirjutab cnn.com.