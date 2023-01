Iluduskuninganna Kätlin Loonde: missivõistlusel osalemine on väga suur töö

Kui kõrvaltvaatajale võib jääda mulje, et kogu missimaailm on vaid üks glamuurne sära- ja litripidu, siis Loonde sõnul see nii ei ole. «See ilukroon ja rõõm on ainult üks osa sellest suurest tööst. Põhieesmärk on enda maailmapildi ja väärtuste jagamine,» lisab Loonde.

Globaalsete suurvõistlustega käib sageli kaasas must mäng, kuhu mahuvad doping, pistise andmine ja muusugused võidukohta ebaseaduslikult soosivad tegevused. Loonde sõnul käib missimaailmas kõik reeglite järgi ning eksijaid karistatakse karmilt. «Siin on olnud suurtel brändidel erinevaid kohtuteid, kui on mingisuguseid õigusi rikutud. Selle tõttu on reeglistik läinud väga karmiks,» ütleb ta.

Rangete reeglite seas on «Missis Worldi» konkursil osalemise tingimuseks abielu. «Üks põhireeglitest on see, et sa oleksid abielus. Selle tunnistuseks peab esitama abielutunnistuse,» räägib Loonde.