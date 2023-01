ELU25 ⟩ Professor Marju Kõivupuu: sõda Eesti pärimuses. Esimesed heidetakse, tagumised tapetakse...

Ettur vägevate sõjamalelaual

Laulmine on mäletatavatel aegadel olnud ikka naiste-noorikute pärusmaa ning sellest tulenevalt teemadki naiselikult pehmed, kuigi sõnamaagia poolest vägevad. Ka sõjateemalised laulud räägivad pigem nekrutite võtmisest ja sõjameeste koju ootamisest. Neis lauludes on meesinimene (vend) on passiivne tegelane – tema tahaks rahus põldu harida, peret pidada, pühade ajal kõrtsis koos sõpradega kannukese õlut libistada ning elust rõõmu tunda, kuid saatus ei ole talle armuline. Võiks öelda, et see sajanditetagune traagiline tõdmus – kas ja kuipalju minust üldse midagi sõltub – on saatnud eesti meest ja tema peret lähiajani. Pisikese piiririigi elanike saatuseks on pahatihti olla etturiteks vägevate malelaual.