KIRGEDE TORM ⟩ Kaunitaride kähmlus Saadjärvel lõppes nägu moonutava vigastusega. «Veiniklaas purunes ja killud rikkusid näo.»

Tartus algas esmaspäeval kohtuprotsess, kus arutatakse 2021. aasta aprillikuus Saadjärve puhkemajas toimunud sünnipäeval aset leidnud sündmusi. Kohtu all on Krista Õigus, kes on kõrgharidusega ning puhta minevikuga naine. «See, et minu vastu kohtuasi algatati, on täiesti šokeeriv ja üllatav,» ütles Krista, kes ennast süüdi ei tunnista.