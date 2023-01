«Ostmata ei jäta, aga kinkida ei soovi!» Kalevi maiuste oranžirohke disain kriibib silma, aga käib ajaga kaasas

«Need ei kutsu küll ostma... jube», «pakend on näotu», «tundub intensiivne ja pealetükkiv» – just nii kirjeldatakse ühismeedias Kalevi maiuste pakendite uut kujundust. Paljude arvates on tooted ise maitsvad, kuid pakendi oranž värv riivab liialt silma. Raamatu «Reklaamipsühholoogia» autor Talis Bachmann usub, et uuega harjutakse varem või hiljem ära.