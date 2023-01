ÕNNESOOVID ⟩ Carola Madis tähistab oma 36. sünnipäeva. «Plaanin uuel aastal nagu ikka võimalikult palju reisida!»

Tänane sünnipäevaline Carola Madis nendib, et suurt tähistamist ta õigel päeval siiski ei tee, vaid veedab õhtupooliku koos Kristel ja Eevaga «Õhtu» saates. «Just seepärast, et homsest on eetris Kolm Naist Karavanis uus hooaeg,» räägib ta, lisades, et tulevaks nädalavahetuseks on tal varus hoopis teised plaanid. «Tähistan koos sõbrannadega brunchil FoodStudios, mis avatakse alles homme.»