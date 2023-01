Saates «Ma näen su häält» publiku südame võitnud itaallane pühendas loo heategevusele

Häälesaates paljude vaatajate südame võitnud Maurizio tõdeb Elu24-le, et pärast telesaates «Ma näen su häält» osalemist on tema elus toimunud palju muutusi.

Eelkõige muusikaliselt, sest lisaks populaarsetele esinemistele on Mauriziole tehtud ka mitu koostööpakkumist. Näiteks tuli tal pühade ajal välja lugu koos Triin Lellepiga.

«Kui ma ei oleks televisiooni näinud, siis täna ei oleks mul selliseid projekte,» tunnistab Maurizio, kelle sõnul sai tema jaoks kõik alguse just Kanal 2 saatest «Ma näen su häält».

Looga soovitakse koguda annetusi heategevusfondile Minu Unistuste Päev. «Mida me teha saime, me tegime. Kui me saame aidata heategevust, siis oleks tore, kui paljud inimesed kuuleks sellest loost,» lisas Maurizio.