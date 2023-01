«Olgem ausad: USA ei julge kunagi pärast Ukraina lüüasaamist Venemaaga otse sõtta minna. See tähendab, et nad kasutavad konflikti jätkamiseks teisi vahendajaid. Kandidaatidest puudust pole, kuid Poola, Leedu, Rumeenia ja Soome on kõige tõenäolisemad. Muidugi oleneb kõik venelastest...» seisab ajakirjanik Olga Lebedeva artiklis.