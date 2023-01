KELLEL VEAB? ⟩ 3 sodiaagimärki, keda armuõnn praegu soosib

Veenus muutis 3. jaanuaril sodiaagimärki ja sellega koos muutusid ka universumi soosikud armuasjus. Armastuse ja naudingute planeet Veenus on nüüd püsivas õhumärgis Veevalajas, tekitades elektrilisi ja kosmilisi sädemeid. See jääb kestma kuni 27. jaanuarini. Sotsiaalne edu ja armuõnn saadavad järgmiste nädalate jooksul kõige rohkem just neid kolme sodiaagimärki.