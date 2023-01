SÜDAMLIK VIDEO ⟩ Aasta tagasi lapse kaotanud Jessie J on rase: olge minuga hellad

Lauljatar on rasestumise soovist rääkinud avalikult juba üle aasta. Novembris 2021 avaldas Jessie J, et tal oli nurisünnitus. «Otsustasin üksinda lapse saada, sest see on kõik, mida olen elult tahtnud, ja elu on lühike. Rasedaks jäämine oli juba ime ja kogemus, mida ma kunagi ei unusta, ning tean, et kogen seda uuesti,» teatas ta emotsionaalselt.